تنتظر الجماهير مباراة النصر والحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وسط منافسة قوية على الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

النصر والحزم في الصدارة

ويُعد النصر والحزم أكثر فريقين تسجيلًا للأهداف من خارج منطقة الجزاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث أحرز العالمي 9 أهداف، والفريق الحزماوي 7 أهداف.

ويطمح النصر للظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز لضمان الحصول على المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يأمل الحزم في تحقيق نتيجة إيجابية بعد تأكد هبوطه لدوري يلو.

مباراة اليوم في الدوري

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر والحزم على ملعب نادي الحزم عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثالث بـ55 نقطة.