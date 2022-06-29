بدأت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر الاستعداد مبكرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز.

جارسيا نصراوي

ونجح مسلي آل معمر في الحصول على توقيع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وتمنت له الإدارة التوفيق في تجربته الجديدة مع العالمي.

وكان نادي النصر قد ودع بالأمس المدير الفني الأرجنتيني ميغيل روسو، وطاقمه الفني، بعد قيادة الفريق لمدة 6 أشهر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يبدأ الاستعداد مبكرًا

وأبدى مسلي آل معمر سعادته بحسم ملف المدير الفني والتعاقد مع جارسيا، وقال: “أولى خطوات الإعداد للموسم المقبل هي التعاقد مع المدرب، كانت مفاوضات طويلة وشاقة، لكن العقبات والصعوبات تزول بوجود الرمز خالد”.

وتابع رئيس النصر حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “سيكون جارسيا في الرياض الأسبوع المقبل، لاستكمال التحضيرات ودراسة أوضاع الفريق، ونسأل الله التوفيق”.

وتسعى الإدارة النصراوية للتعاقد مع صفقات مميزة في الميركاتو الصيفي الحالي، قبل خوض الفريق الأول لكرة القدم لمعسكر خارجي، لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز مع جارسيا قبل انطلاق الموسم الجديد يوم 25 أغسطس المقبل.