يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الحزم.

النصر ضيفًا على الحزم

ومن المقرر أن يلعب الحزم ضد النصر على ملعب نادي الحزم عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب النصر ضد الحزم 11 مباراة من قبل ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشهدت تفوقًا للأصفر، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات، وخسر مرتين، وتعادلا مرة واحدة.

ويطمح العالمي للظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز لضمان الحصول على المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يأمل الحزم في تحقيق نتيجة إيجابية بعد تأكد هبوطه لدوري يلو.

الفريقان في الدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، وتأكد هبوطه إلى دوري يلو، فيما يقع العالمي في المركز الثالث بـ55 نقطة.