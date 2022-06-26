حسم نادي النصر أول صفقة له في صيف 2022 بضم حارس مرمى من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول.

وكشف الصحفي الرياضي رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر” أن الكولومبي دايفيد أوسبينا حارس مرمى فريق نابولي الإيطالي اتفق بالفعل مع إدارة مسلي آل معمر على الانضمام لأصفر الرياض في صيف العام الحالي.

أوسبينا ينضم لـ النصر بعد مفاوضات 5 أشهر

يذكر أن المفاوضات مع أوسبينا بدأت منذ شهر يناير الماضي ونجح العالمي في إقناعه بالانضمام للفريق مع اقتراب رحيل الحارس وليد عبد الله عن صفوف الفريق.

ويلعب أوسبينا مع نادي نابولي منذ عام 2019 قادمًا من نادي آرسنال الإنجليزي.

وكان أوسبينا شارك مع المنتخب الكولومبي في كأس العالم 2018 بـ روسيا.