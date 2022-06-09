كشفت تقارير إعلامية عن أن نادي النصر يرفض التصالح مع نادي الاتحاد ولاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد شكوى أصفر الرياض ضد العميد ولاعبه المغربي السابق.

وكان أصفر الرياض تقدم بشكوى ضد الاتحاد وإدارته حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، بعد تداول مقطع صوتي له وهو يحرض اللاعب المغربي في سبتمبر الماضي على مغادرة النصر.

النصر يرفض التصالح !

الناقد الرياضي أحمد الشمراني كشف الحقيقة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أصفر الرياض يرفض التصالح”.

جدير بالذكر أن اللاعب المغربي كان تُوج مع النصر بلقبين في كأس السوبر السعودي ولقب دوري المحترفين موسم 2018/ 2019 قبل انتقاله إلى الاتحاد.

النصر يشكو حمدالله إلى الفيفا:

يذكر أن أصفر الرياض كان تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد حمدالله سيُحسم أمرها بالفترة المقبلة، بينما ستحسم لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى النصر ضد حامد البلوي إداري الاتحاد.