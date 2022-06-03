يبدو أن نادي النصر لم يعد مهتمًّا بالتعاقد مع المدرب السويسري لوسيان فافر، المدير الفني السابق لنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ويعمل العالمي على التعاقد مع مدرب بديل للأرجنتيني ميجيل روسو المدير الفني الحالي لأصفر الرياض بعد نهاية الموسم الحالي.

لماذا رفض النصر ضم فافر ؟!

ورد أصفر الرياض على اهتمامه بـ فافر نافيًا كل ما قيل جملة وتفصيلًا، حيث كشفت تقارير عن أن عرض أصفر الرياض للمدرب فافر وصل إلى 5 ملايين يورو في الموسم الواحد كراتب، لكن المدرب السويسري رفض العرض وكذلك النادي السويسري الذي يدربه حاليًّا بحسب ما ذكره الصحفي فلوريان بليتنبرج مراسل سكاي سبورت ألمانيا.

أصفر الرياض يحدد البديل:

وقالت صحيفة L’EQuipe الفرنسية: إن أصفر الرياض مهتم بالتعاقد مع المدرب الفرنسي برونو جينيسو المدير الفني الحالي لنادي رين الفرنسي خلفًا لـ ميجيل روسو.

ويُشرف جينيسيو على تدريب نادي رين منذ العام الماضي، كما سبق له تدريب نادي أولمبيك ليون الفرنسي.