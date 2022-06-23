ضمن نادي النصر المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي بعد فوزه على الحزم بنتيجة 4-1 في الجولة الـ29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم أصفر الرياض بالهدف الأول عبر اللاعب عبد الإله العمري بالدقيقة الـ12 ثم سجل أصفر الرياض الهدف الثاني عبر اللاعب أندرسون تاليسكا ثم قلص الحزم الفارق عبر أولا جون.

وأضاف أصفر الرياض هدفين عبر كل من سامي النجعي وتاليسكا بالدقيقتين الـ86 والـ93.

وضمن أصفر الرياض المشاركة بـ السوبر وذلك مع الهلال والفيحاء ونادي الاتحاد.

أصبح رصيد النصر بعد الفوز 55 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب.