كشفت إدارة نادي النصر أنها أرسلت خطابين لـ مركز التحكيم الرياضي ولجنة الاحتراف بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك من أجل سرعة اتخاذ القرار في قضيتي النادي ضد محمد كنو لاعب الهلال والمغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد.

وذكر برنامج ” رياضة سكوب” أن النادي برئاسة مسلي آل معمر طالب مركز التحكيم ولجنة الاحتراف بسرعة إصدار القرار خاصة أن القضيتين دخلا مدة الـ 5 أشهر دون إصدار أي قرارات نهائية.

وكانت غرفة فض المنازعات قررت إيقاف نجم الهلال 4 أشهر على خلفية إنهاء عقده مع النصر من طرف واحد بعد التوقيع معه ومع نادي الهلال في نفس الوقت في يناير الماضي.

بينما أصفر الرياض تقدم بشكوى ضد الاتحاد وإدارته حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، بعد تداول مقطع صوتي له وهو يحرض اللاعب المغربي في سبتمبر الماضي على مغادرة النصر.

الناقد الرياضي أحمد الشمراني كشف الحقيقة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أصفر الرياض يرفض التصالح”.

جدير بالذكر أن اللاعب المغربي كان تُوج مع النصر بلقبين في كأس السوبر السعودي ولقب دوري المحترفين موسم 2018/ 2019 قبل انتقاله إلى الاتحاد.