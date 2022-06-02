أكد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي أن إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر اقتربت من حسم ملف المدير الفني الأجنبي.

النصر يسعى لحسم ملف المدرب الأجنبي

وقال الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وفد نصراوي رفيع المستوي وصل لدبي في الساعات الماضية لحسم موضوع مدرب العالمي القادم، بالتوفيق للنصر ولبقية أندية بلدي”.

وتسعى إدارة النصر لحسم ملف المدير الفني سريعًا، لبدء تجهيز الفريق الأول لكرة القدم مبكرًا، أملًا في الظهور بشكل مميز الموسم المقبل، ليرتبط اسمه بالسويسري لوسيان فافر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العالمي هذا الموسم

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يواجه الحزم في ملعبه، فيما يستضيف الفتح ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 7 لقاءات.