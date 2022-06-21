كشف نادي النصر تفاصيل الإصابة التي يُعاني منها علي لاجامي، ومدة غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم.

علي لاجامي يغيب آخر جولتين:

ولفت النصر إلى أن علي لاجامي يُعاني من كدمة في عظم مفصل القدم، بالإضافة إلى تمزق في الرباط الجاني الداخلي لمفصل القدم، ليتأكد غيابه عن آخر جولتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان علي لاجامي قد تعرض لإصابة في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الودية ضد نظيره الرائد، ليغيب عن التدريبات الجماعية، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية غيابه خلال الفترة المقبلة.

النصر يستعد لمواجهة الحزم:

ومن المقرر أن يلعب الحزم ضد النصر على ملعب نادي الحزم في الرس، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الأخضر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، وتأكد هبوطه إلى دوري يلو، فيما يقع النصر في المركز الثالث بـ55 نقطة.