تواصل إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، مفاوضاتها مع المدير الفني السويسري لوسيان فافر، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

النصر يتفاوض مع لوسيان فافر:

وارتبط اسم النصر مؤخرًا بالتفاوض مع أكثر من مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الأول، ومنهم رودي غارسيا، بجانب لوسيان فافر التي تسعى الإدارة للحصول على توقيعه حاليًّا، لبدء الاستعداد مبكرًا.

وأكد موقع le10sport الفرنسي، اليوم الاثنين، أن الإدارة النصراوية تواصل الضغط بقوة من أجل التعاقد مع لوسيان فافر، خاصة أنه لا يرتبط بعقد مع أي نادٍ خلال الفترة الحالية.

ولفت الموقع الفرنسي إلى أن نادي النصر، قدم عرضًا ماليًّا كبيرًا للمدرب السويسري صاحب ال،64 عامًا، يفوق أي عرض أوروبي قد يكون تلقاه مؤخرًا، والتأكيد له بوجود مشروع رياضي يهدف لحصد دوري أبطال آسيا.

النصر يُعاني هذا الموسم:

ويبحث النصر التعاقد مع مدرب جديد، لتراجع مستوى ونتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، والمطالبة برحيل الأرجنتيني ميغيل روسو.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 7 لقاءات.