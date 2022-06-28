أعلن نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، قبل قليل، عن رحيل مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني ميغيل روسو رسميًا.

ميغيل روسو يرحل عن النصر:

وأشار نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى رحيل ميغيل روسو وطاقمه الفني بعد نهاية فترة عملهم مع الفريق، ووجه إليه الشكر على الفترة التي قضاها مع العالمي.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع ميغيل روسو نهاية شهر ديسمبر الماضي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم، بعدما أنهت الإدارة التعاقد مع بيدرو إيمانويل لتراجع المستوى تحت قيادته.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 20 مباراة تحت قيادة ميغيل روسو، ونجح في تحقيق الفوز 15 مرة، وخسر 3 لقاءات، وتعادل مرتين، وتمكن من تسجيل 41 هدفًا، واهتزت شباكه 21 مرة.

وتطمح إدارة آل معمر في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، واستقدام مدير فني أجنبي عالمي، أملًا في الظهور بشكل أفضل في الموسم المقبل.

النصر في الدوري:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 61 نقطة من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 7 مواجهات.