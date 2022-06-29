سيفقد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، نجمه البرازيلي تاليسكا في أول مباراتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022/ 2023، بعد قرار إيقافه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

عقوبة قوية ضد تاليسكا:

وكانت اللجنة قررت إيقاف اللاعب البرازيلي مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب الفريق المنافس، في مواجهة الفتح أول أمس الاثنين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2021/ 2022.

يذكر أن النصر كان أنهى الموسم محتلًّا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وسيشارك في النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر السعودي مع أندية “الهلال والفيحاء والاتحاد”.