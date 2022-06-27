انتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد الفتح في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

النصر ضد الفتح:

وبدأت مباراة النصر ضد الفتح التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض بشكل سريع، وسط سيطرة من العالمي قبل أن ينجح الأرجنتيني بيتي مارتينيز في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 14 دقيقة.

وانطلق مارتينيز بالكرة وراوغ المدافع، ليطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ويهز الشباك مبكرًا، وكاد أحمد الجعيدي أن يسجل التعادل عند الدقيقة 18، إلا أن تسديدته مرت بجانب القائم.

واستمرت المحاولات وتلقى مارتينيز تمريرة مميزة من تاليسكا داخل منطقة الجزاء، إلا أن تسديدته مرت بجانب القائم عند الدقيقة 25، قبل أن ينقذ منصور الشمري فرصة هدف محقق للفتح عند الدقيقة 28.

وواصل لاعبو الفريقين محاولاتهما أملًا في تسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح أيمن الخليف من تسجيل التعادل من تسديدة من داخل المنطقة عند الدقيقة 37، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد الرائد بالتعادل.

محاولات مستمرة وطرد تاليسكا:

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط العالمي بقوة وحصل على ركلة جزاء، سددها تاليسكا، إلا أن الحارس تصدى لها عند الدقيقة 58، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب البرازيلي عند الدقيقة 72.

واستمرت المحاولات أملًا في تسجيل هدف جديد، قبل أن يسجل جلال الدين ماشاريبوف الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 95، لتنتهي المباراة بفوز النصر ضد الفتح بنتيجة 2/ 1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفتح عند 35 نقطة في المركز الثامن.