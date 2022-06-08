كشف الوليد المهيدب مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر أن الديون لدى أصفر الرياض هي 27 مليون ريال وليست 36 مليون ريال.

وكانت لجنة الكفاءة المالية بـ وزارة الرياضة كشفت عن أن الأهلي والاتحاد والنصر أكثر أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مديونية حتى تاريخ 31 مارس الماضي.

النصر ثالث أكثر الأندية مديونية:

وجاء الراقي في صدارة الأندية المديونة برصيد 48 مليون ريال، الاتحاد ثانيًا بديون قدرها 42 مليون ريال، النصر ثالثًا برصيد 36 مليون ريال.

حسم الوليد المهيدب الأمر قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “من منطلق الشفافية، تود إدارة النادي إيضاح أن المبلغ الفعلي المتبقي للحصول على شهادة الكفاءة المالية لدى أصفر الرياض هو 27 مليون و104 آلاف ريال وذلك بعد خصم 3 ملايين و400 ألف ريال تم تسديدها في الأول من يونيو الجاري و5 ملايين و625 ألف ريال نظير قضايا منظورة لم يصدر بها حكم نهائي، وسيتم التواصل مع لجنة الكفاءة المالية لتزويدهم بتلم المستندات المؤيدة لذلك”.