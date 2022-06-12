أعادت النيابة العامة التأكيد على حظر عمل الأطفال قبل سن الخامسة عشرة، أو تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته، أو بحصته النفسية، أو الجسدية.

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر تويتر: “أسبغت الأنظمة السعودية حماية رفيعة تجاه الطفل ورعت حقوقه، بحظر تكليفه بمهام ومسؤوليات لا تتناسب مع عمره ومنها العمل، وبما يمتِّع هذه الحماية بمواءمة قِبل الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن”.

وينص نظام حماية الطفل في مادته (8): “دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته، أو بحصته النفسية، أو الجسدية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية، أو النزاعات المسلحة”.

رفع السن في بعض الأعمال

كما ينص في مادته (162): “لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير المختص أن يرفع هذا السن، في بعض الصناعات، أو المناطق، أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه، ويجوز له أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ما بين 13: 15 سنة في أعمال خفيفة وفق النظام”.

اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال



يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لهذا العام، يأتي من خلال “أسبوع العمل ضد عمل الأطفال”، الذي سيتم الاحتفال به في الفترة من 3 إلى 12 يونيو 2022.

وطوال هذا الأسبوع الخاص، ستوفر الأحداث والأنشطة في جميع أنحاء العالم فرصة لإبراز التقدم المحرز في القضاء على عمل الأطفال.