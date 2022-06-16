أكدت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الإساءة لكبار السن عقوبتها غرامة تصل إلى نصف مليون ريال، والسجن مدة تصل إلى سنة.

حقوق كبير السن:

وأضاف أن لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة، وفقًا للتسلسل المنصوص عليه في المادة السادسة من النظام.

وأضافت النيابة أنه يحظر التالي تجاه كبير السن:

– يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته

– يحظر على العائل الإخلال عمدًا بحماية حقوق كبير السن المحتاج ورعايته

– يحظر إساءة التصرف عمدًا في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف

اليوم العالمي للمسنين:

يذكر أنه تحل هذه الأيام، الذكرى السنوية التاسعة والعشرين للاحتفال باليوم العالمي للمسنين، أو اليوم العالمي لكبار السن، وهو أحد أعياد الأمم المتحدة.