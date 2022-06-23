يسير الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة الماضية.

الهلال الأكثر حصدًا للنقاط

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة الأكثر حصدًا للنقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ مايو برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق حيث نجح في جمع 7 نقاط.

على الجانب الآخر، يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأقل حصدًا للنقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة ذاتها برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع فريقي ضمك والرائد.

الزعيم ضيفًا على الفتح اليوم

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الهلال على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الثاني بـ61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.