انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الفيصلي بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، ليتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الهلال ضد الفيصلي:

وبدأت مباراة الهلال ضد الفيصلي التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض بشكل سريع، حيث ضغط الأزرق بقوة، قبل أن ينجح النيجيري أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السابعة.

ونجح إيغالو في هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه عرضية مميزة من ميشيل ديلغادو، وواصل الأزرق سيطرته على اللعب، أملًا في تسجيل هدف آخر سريعًا، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأزرق.

إيغالو يهز الشباك والفيصلي يقلص الفارق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الزعيم ضغطه بقوة، قبل أن يسجل إيغالو الهدف الثاني عند الدقيقة 64 بعد مجهود فردي رائع من ديلغادو، لتشتعل المباراة بحثًا عن هز الشباك مجددًا.

وتمكن كلايسون من تقليص الفارق عند الدقيقة 69 برأسية مميزة بعد مشاركته بدقائق قليلة، لتستمر محاولات الفريقين وسط تألق دفاعي، لتنتهي المباراة بفوز الهلال ضد الفيصلي بنتيجة 2/ 1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 67 نقطة، ليتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 33 نقطة، ليتأكد هبوطه إلى دوري يلو بعد فوز الاتفاق ضد الفيحاء.