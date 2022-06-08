أعلنت لجنة الكفاءة المالية بـ وزارة الرياضة عن أن الهلال بين 4 أندية ليس عليها أي ديون أو التزامات خلال الفترة الأخيرة.

عمل احترافي من إدارات الهلال والفيصلي والفتح وأبها:

وأزرق الرياض مع أندية الفيصلي والفتح وأبها، ليس عليهم أي ديون أو التزامات بعد إصدار إعلان الديون على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم الأربعاء.

الأهلي في صدارة الأندية الأكثر مديونية:

وجاء الأهلي في صدارة الأندية المديونة برصيد 48 مليون ريال، الاتحاد ثانيًا بديون قدرها 42 مليون ريال، النصر ثالثًا برصيد 36 مليون ريال، الشباب رابعًا برصيد 32 مليون ريال، الاتفاق خامسًا برصيد 22 مليون ريال، التعاون برصيد 22 مليون ريال، الرائد سابعًا برصيد 21 مليون ريال، الباطن ثامنًا برصيد 19 مليون ريال.

الحزم تاسعًا برصيد 13 مليون ريال، الطائي عاشرًا برصيد 8 ملايين ريال، الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 7 ملايين ريال كديون، ضمك في المركز الثاني عشر برصيد 967 ألف ريال كديون عليه.