كشف الإعلامي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن الاستئناف الذي تقدم به الهلال إلى مركز التحكيم الرياضي بشأن عقوبة محمد كنو.

تفاصيل عقوبة كنو

وفي الأول من مايو الماضي كانت غرفة فض المنازعات أصدرت قرارًا يقضي بإيقاف لاعب الهلال 4 أشهر، وحرمان الهلال من تسجيل الصفقات لفترتين.

الهلال تقدم باستئناف لمركز التحكيم الرياضي أملًا في رفع العقوبة أو تعليقها، لكن سعود الصرامي قال عبر حسابه في “تويتر” : “تجديد عقد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لعام آخر، هو مؤشر لتثبيت مركز التحكيم الرياضي لقرار لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات بمنع الأزرق من التسجيل لفترتين، تنفيذًا للعقوبة التي فرضت على النادي العاصمي الكبير بعد توقيعه لعقد جديد مع محمد كنو”.

الرأي القانوني في تصريحات شقيق لاعب الهلال

وفي وقت سابق، كشف القانوني خالد الشعلان، رأيه قانونيًّا بخصوص تصريحات علاء كنو شقيق اللاعب محمد كنو نجم نادي الهلال بعد أزمة توقيعه لناديي النصر والهلال في آن واحد.

وكان علاء تحدث في إحدى المساحات الهلالية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ونفى الأنباء المتداولة بشأن تزويره لبعض الأوراق، وتوقيع شقيقه على ورقة بيضاء.

وقال: “موضوع التوقيع على بياض كاذب وأستغرب أن يصدر مثل هذه الأمور”، وعن توقيعه بدلًا من شقيقه، علق علاء قائلًا: “ليه؟.. ليس لديه أصبع، محمد هو من وقع بنفسه مع النصر”.