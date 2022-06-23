أجل نادي الهلال حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالحه، بعد الفوز على الفتح بثلاثية دون رد، وذلك بعد فوز الاتحاد أمام الاتفاق، وذلك في الجولة الـ29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة

وكان الهلال أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدفين دون رد سجلهما سالم الدوسري.

وفي الشوط الثاني، ووسط ترقب جماهير الأزرق لما يحدث في مباراة زادت فرحتهم بتقدم الاتفاق بهدف اللاعب الألماني أمين يونس في شباك الاتحاد، لكن الاتحاد سجل هدفين.

ثم سجل المالي موسى ماريغا الهدف الثالث لـ الزعيم.

وأجل الأزرق حسم لقب الدوري قبل جولة على نهاية الموسم.

وأصبح رصيد الزعيم بعد الفوز 64 نقطة في الصدارة، ومتساويًا مع الاتحاد بنفس الرصيد من النقاط.