يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تفوقه ضد الفتح، وتحقيق الفوز اليوم، والاقتراب من حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مواجهات الهلال ضد الفتح في ملعبه

ولعب الهلال ضد الفتح في ملعبه 12 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات، مقابل فوز وحيد للنموذجي، وتعادلا مرتين.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في مبارياته ضد الزعيم، حيث لعبا 25 مباراة، شهدت فوز الأزرق 19 مرة، ونجح في هز شباك النموذجي 64 مرة، ما يزيد من صعوبة مباراتهما اليوم.

مباراة اليوم في الجولة الـ29

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الثاني بـ61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.