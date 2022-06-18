يبدو أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا في مفاوضات نادي الهلال مع الإسباني خوان ماتا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.
وكان ماتا صاحب الـ 33 عامًا انضم إلى اليونايتد في 2014، ليرحل بعد ثماني سنوات قضاها في صفوف اليونايتد.
ماتا رفض العرض الأول من الهلال:
وقالت صحيفة AS الإسبانية: إن ماتا رفض الانضمام لنادي الهلال مقابل راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو، حيث يُفضل اللاعب البقاء في أوروبا.
لكن الإعلامي والناقد الرياضي سيف الرخيص نشر عبر حسابه في “تويتر” صورة لـ خوان ماتا وعليها رمز “قلب” لونه أزرق في إشارة إلى أن أزرق الرياض نجح في التوصل لاتفاق لضم ماتا.
وسبق للاعب ماتا اللعب في صفوف أندية ”فالنسيا الإسباني، تشيلسي الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي”، كذلك لعب مع المنتخب الإسباني خلال الفترة من 2009 إلى 2016 تُوج خلالها بلقب كأس العالم عام 2010 ولقبين في بطولة كأس أمم أوروبا عامي 2008 و2012.
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