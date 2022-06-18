يبدو أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا في مفاوضات نادي الهلال مع الإسباني خوان ماتا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

وكان ماتا صاحب الـ 33 عامًا انضم إلى اليونايتد في 2014، ليرحل بعد ثماني سنوات قضاها في صفوف اليونايتد.

ماتا رفض العرض الأول من الهلال:

وقالت صحيفة AS الإسبانية: إن ماتا رفض الانضمام لنادي الهلال مقابل راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو، حيث يُفضل اللاعب البقاء في أوروبا.