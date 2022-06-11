استقر نادي الهلال بصورة نهائية، على حسم مصير اللاعب الكوري الجنوبي جانغ هيون سو مدافع الفريق الكروي الأول.

وذكرت صحيفة Footballist أن أزرق الرياض سوف يجدد عقد اللاعب هيون سو، حيث أشارت إلى أن الأزرق سيُبقي على اللاعب الكوري لمدة موسم.

وعلى الرغم من طرح اسم اللاعب هيون لمغادرة الهلال لكن النادي متمسك به.

أرقام هيون سو مع الهلال

يذكر أن هيون انضم إلى الزعيم، في صيف 2019، قادمًا من إف سي طوكيو الياباني، حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلهم، خلال 113 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

وقيل إن الهلال فكر في ضم المدافع المغربي رومان سايس لاعب فريق وولفرهامبتون لتعويض رحيل هيون، لكن الإدارة الهلالية لن تفكر في التفريط في النجم الكوري الجنوبي.