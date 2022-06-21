تشهد آخر جولتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافسة قوية، سواء على الصدارة بين الاتحاد والهلال، أو الهروب من شبح الهبوط.

استئناف الدوري الخميس المقبل

ومن المقرر أن يستأنف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهات الجولة الـ29، يوم الخميس المقبل، وستقام جميع المباريات عند الساعة التاسعة مساء، وذلك بعد توقف دام لـ23 يومًا.

الهلال يطمح بحسم اللقب

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز في حسم اللقب لصالحه بالجولة الـ29، يوم الخميس المقبل، دون الحاجة للانتظار إلى نتيجة مباريات الجولة الأخيرة.

وفي حالة فوز الزعيم على الفتح، وخسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الاتفاق، يتوج الأزرق بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الزعيم، إلا أن المواجهات المباشرة في صالح الهلال ما يمنحه اللقب.