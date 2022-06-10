استعاد نادي الهلال الكولومبي جوستافو كويلار والمدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو للتدريبات، وذلك قبل مواجهة نادي الاتفاق اليوم الجمعة وديًا.

وأجرى جانغ هيون سو مرانًا لياقيًا في صالة الإعداد البدني، كما شارك كويلار في التدريبات الجماعية أمس الخميس.

موعد مباراة الهلال والاتفاق

يذكر أن أزرق الرياض سيواجه الاتفاق اليوم في السابعة والربع مساءً بتوقيت المملكة، حيث ستكون المباراة مغلقة بعيدة عن وسائل الإعلام.

ويستعد أزرق الرياض لخوض آخر جولتين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد فريقي الفتح والفيصلي، حيث يسعى أزرق الرياض للفوز من أجل حصد لقب دوري المحترفين على حساب منافسه الاتحاد.