سيغيب عن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال غدًا أمام الفتح، كل من البرازيلي ماثيوس بيريرا ومصعب الجوير.

وكشف أزرق الرياض أن كل من البرازيلي ماثيوس بيريرا ومصعب الجوير أكملا المران التأهيلي في العيادة وصالة الإعداد البدني.

فوز مهم يطارده الهلال:

ويسعى الزعيم غدًا للفوز على الفتح من أجل حسم لقب دوري المحترفين، في حال تعثر الاتحاد بالخسارة أو التعادل أمام الاتفاق.

أزرق الرياض يتواجد في المركز الثاني برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد نادي الفتح في المركز السادس برصيد 35 نقطة.

وكان أزرق الرياض ضمن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي بعدما احتل وصافة كأس الملك لموسم 2021/ 2022.