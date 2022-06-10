فاز نادي الهلال وديًّا على فريق الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين، وذلك تحضيرًا لآخر جولتين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الهلال والاتفاق:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل محمد القحطاني الهدف الأول لأزرق الرياض.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح محمد القحطاني وموسى ماريغا في إحراز هدفين للزعيم، بينما سجل الاتفاق هدفًا ثانيًا.

أزرق الرياض في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 61 نقطة، حيث سيواجه فريقي الفتح والفيصلي في الجولتين الـ29 والـ30 من الدوري.