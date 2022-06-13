سيواجه الهلال جاره نادي الشباب وديًا يوم الجمعة المقبلة، وذلك تحضيرًا لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

توقيت المباراة

وستقام المباراة مساء الجمعة القادمة في تمام الساعة السابعة والثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

ومن المنتظر مواجهة أزرق الرياض لنادي الفتح في الجولة الـ29 يوم 23 يونيو، بينما يواجه الشباب فريق التعاون في الجولة ذاتها.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أمس الأحد، عن تأجيل موعد انطلاقة منافسات الجولتين 29 و30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن تُقام جميع مباريات الجولة الـ29، عند الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق 23 يونيو الجاري، على أن يتم لعب مواجهات الجولة الأخيرة، يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر ذاته.