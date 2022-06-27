انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الفيصلي في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

تقدم الهلال ضد الفيصلي

وبدأت مباراة الهلال ضد الفيصلي المقامة على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض بشكل سريع، حيث ضغط الأزرق بقوة، قبل أن ينجح النيجيري أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السابعة.

ونجح إيغالو في هز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه عرضية مميزة من ميشيل ديلغادو، وواصل الأزرق سيطرته على اللعب، أملًا في تسجيل هدف آخر سريعًا.

واستمر لاعبو الزعيم في الضغط، وسط تألق من لاعبي الدفاع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الفيصلي بتقدم الأزرق بنتيجة 1/0.

الفريقان في الدوري

وقبل مباراة اليوم، يتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.