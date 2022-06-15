نجحت السلطات الهندية، في إنقاذ الطفل راهول ساهو، الذي سقط في بئر عميقة يبلغ ارتفاعها 24 مترًا، الجمعة الماضي.

وحسب “روسيا اليوم”، فبعد محاولات مستميتة من قبل السلطات لإنقاذه، خرج راهول البالغ من العمر 11 عامًا، بعد 5 أيام من المعاناة والعمل الشاق.

جهود مستمرة لإنقاذ الطفل

واحتشدت الفرق ليل نهار لإنقاذه من البئر، واستخدموا رافعات للمساعدة في حفر نفق بجوار البئر، والذي يبلغ عرضه قدمين فقط، إذ كانت العملية صعبة جدًا وأخذت فترة طويلة بسبب وجود صخور حول الحفرة.

وعلق رئيس وزراء ولاية تشهاتيسجاره، بوباثي باجل قائلاً: “بفضل صلوات الجميع والجهود الحثيثة والتفاني لفريق الإنقاذ، تم إنقاذ راهول ساهو وهو بأمان. نتمنى له الشفاء العاجل”.

تفاصيل عمليات الإنقاذ

واستمرت عملية إنقاذ الطفل راهول، المحاصر فى بئر عميقة فى جانجير سامبا في تشاتيسجاره، لأكثر من 4 أيام حتى تم استخراجه، لكنه خرج ضعيفا، فقال رئيس إدارة المنطقة المحلية، جيتندرا شوكلا للصحفيين: إن الطفل على قيد الحياة لكنه ضعيف ونُقل إلى مستشفى متخصص للغاية في المنطقة المجاورة.

وأضاف “شوهد ثعبان في نفس الحفرة لكن الصبي أظهر شجاعة نموذجية وظل هادئاً خلال العملية”.

وقال مسؤولون محليون إن سوء الأحوال الجوية وظهور الأفاعي والعقارب أعاقت جهود الإنقاذ.

وذكر قائد شرطة منطقة جنجير فيجاي أجراوال لوكالة “فرانس برس” من مكان الحادث أمس الثلاثاء، أنه تم استخدام كاميرا لمراقبة حالة الصبي وتحركاته، كاشفًا عن وجود تحدٍّ أكبر وهو أن الصبي لا يستطيع التحدث أو الاستماع.