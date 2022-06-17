أعلن نادي الوحدة عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الفرنسي جون دافيد بوغيل، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

جون دافيد بوغيل وحداوي

ولفت حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن جون دافيد بوغيل وحداوي رسميًا حتى عام 2024، وتمنى له التوفيق مع الفريق.

ولعب بوغيل في صفوف تولوز الفرنسي من 2010 وحتى 2012، ثم والويك الهولندي حتى 2014، ولعب بعد ذلك في الدوري التشيكي مع دوكلا براها حتى 2017، ثم فاستاف زلين حتى 2019، ومنه إلى فيكتوريا بلزن حتى 2020.

وتألق بوغيل صاحب الـ30 عامًا بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيكتوريا بلزن هذا العام، حيث توج بلقب هداف الدوري التشيكي، وأفضل لاعب في البطولة أيضًا.

الوحدة يستعد مبكرًا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في احتلال المركز الثالث بجدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 65 نقطة، ليصعد إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022/ 2023.

ويُعتبر الوحدة برئاسة سلطان أزهر من أولى الإدارات التي بدأت الاستعداد لتدعيم صفوف الفريق الأول، حيث أنهى صفقة حارس مرمى مغربي ومدير فني أجنبي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).