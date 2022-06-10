أعلن نادي الوحدة، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع الحارس المغربي منير المحمدي حتى عام 2024، كأول صفقة للفريق في سوق الانتقالات الصيفية، بعد صعوده لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبرز محطات منير المحمدي:

ولعب المحمدي صاحب الـ33 عامًا مع أندية نومانسيا الإسباني وملقا الإسباني وكانت آخر محطاته مع هاتاي سبور التركي.

ويلعب المحمدي كذلك مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم منذ عام 2015، كما شارك مع منتخب المغرب في كأس العالم 2018 بـ روسيا.

ويسعى الوحدة لضم أقوى الصفقات للفريق لتقديم أداء إيجابي في مباريات دوري المحترفين بالموسم المقبل.