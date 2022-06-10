تسعى إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة بعد التأهل لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الوحدة يفاوض منير محمدي

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن إدارة الوحدة اتفقت مع حارس المرمى، المغربي الدولي منير محمدي، من أجل الانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتفاعل الإعلامي نواف التميمي مع أنباء اتفاق الوحدة مع اللاعب، ونشر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز تصدياته هذا الموسم، مشيدًا بمستواه.

🧤🇲🇦- أبرز تصديات الحارس المغربي منير محمدي (61) في الموسم الحالي. – الأخبار تشير إلى اتفاقه مع نادي الوحدة 🇸🇦pic.twitter.com/Qexx7o4sL7 — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) June 10, 2022

وتابع في تغريدة أخرى: “ما تابعته متابعة دقيقة .. لكن من اللي شفته حتى الآن، الحارس بيكون من أبرز حراس الموسم القادم في دورينا.. مرونة، والانفرادات يتعامل معها بأفضل شكل”.

وينتهي عقد المغربي منير محمدي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي هاتاي سبور التركي في يونيو الجاري، وسيكون انتقاله إلى أي ناد في صفقة انتقال حر، ما يسهل التفاوض معه.

التأهل إلى دوري المحترفين

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في احتلال المركز الثالث بجدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 65 نقطة، ليتأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل.