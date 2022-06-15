رصدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية فقط، 72 إصابة بجدري القرود في ثماني عشرة ولاية.

الولايات المصابة بالجدري:

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية (CDC)، اليوم، أن الحالات المسجلة رُصدت في ولايات أريزونا، ومقاطعة كولومبيا، وجورجيا، وكاليفورنيا، وكولارادو، وفلوريدا، وهاواي، وإلينوي، وماساتشوسيتس.

إصابات في العاصمة:

كما تم رصد حالات مصابة بجدري القرود في ونيويورك، واوهايو، وإكلاهوما، وبنسلفانيا، ورود آيلاند، وتكساس، ويوتا، وفرجينيا، وواشنطن.