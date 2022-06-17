رَصَدَتِ الولاياتُ المتحدةُ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 84 إصابةً جديدة بجدري القردة في تسع عشرة ولايةً.

إصابات في معظم الولايات

وأَوَضَحَتْ مراكزُ السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية (CDC) أمس، أنَّ الحالاتِ المسجلةَ رُصِدَتْ في ولاية أريزونا، ومقاطعة كولومبيا، وجورجيا، وكاليفورنيا، وكولارادو، وفلوريدا، وهاواي، وإلينوي، وماساتشوسيتس، ونيفادا.

إصابات في العاصمة

كما تم رصد حالات مصابة بجدري القرود في العاصمة نيويورك، وأوهايو، وأكلاهوما، وبنسلفانيا، ورود آيلاند، وتكساس، ويوتا، وفرجينيا، وواشنطن.