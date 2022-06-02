قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعترف بدور السعودية في تحقيق التوافق والتوازن في منظمة أوبك+ والمساهمة الإيجابية التي قدمتها مع كل من الإمارات والكويت والعراق، بحسب وكالة بلومبرغ.

رفع إنتاج النفط

وسترفع منظمة أوبك النفطية والدول المنتجة المتحالفة، بما في ذلك روسيا، الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في يوليو وأغسطس، مما يوفر مزيدًا من الراحة للاقتصاد العالمي الذي يعاني من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم الناتج عن ذلك.

ورحبت الولايات المتحدة بقرار دول أوبك+ بزيادة إمدادات النفط حيث دفع ارتفاع أسعار النفط الخام البنزين إلى مستوى قياسي مرتفع في الولايات المتحدة.

وقال منتجو النفط إنهم سيرفعون الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا، بزيادة تبلغ نحو 50% عن 430 ألف برميل يوميًا كان قد تم الاتفاق عليها بموجب برنامج العام الماضي، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

تفسير سبب ارتفاع إنتاج النفط من أوبك

وبشكل أساسي، يقوم المنتجون كل 3 أشهر بضخ المزيد من الإنتاج وفقًا لخطط يتم وضعها مسبقًا، وفي هذا الاجتماع أشارت المنظمة إلى أنها تستجيب لظروف إعادة فتح أبواب الصين وعودتها بعد عمليات الإغلاق وفقًا لسياسة زيرو كوفيد.