صعد المنتخب الياباني إلى نصف نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بعد فوزه على المنتخب الكوري الجنوبي بثلاثية دون رد في دور الثمانية.

ملخص مباراة اليابان وكوريا الجنوبية

وكان منتخب الساموراي المبادر بالتسجيل في الدقيقة الـ22 عبر اللاعب يويتو سوزوكي في الدقيقة الـ22.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم منتخب الساموراي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب الساموراي تألقه ليضيف هدفين عبر اللاعبين ماو هوسويا في الدقيقة الـ65 وسوزوكي في الدقيقة الثمانين.

وانتهت المباراة بفوز الساموراي بثلاثية دون رد لتواجه أوزبكستان في دور الـ4 يوم الأربعاء المقبل.