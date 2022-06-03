تمكن منتخب اليابان الأولمبي من الفوز على نظيره الإماراتي بهدفين لهدف، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا في أوزبكستان.

نهاية المباراة منتخب الإمارات 1 – 2 منتخب اليابان #الإمارات_اليابان #كأس_آسيا_تحت_23_عاماً pic.twitter.com/cbInAQoH0k — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 3, 2022

اليابان تخطف الفوز أمام الإمارات:

وكان منتخب اليابان أحرز الهدف الأول في الدقيقة 61 عن طريق يويتو سوزكي، بينما تعادل المنتخب الأبيض عبر ياسر البلوشي بالدقيقة الـ63، ثم تمكن منتخب الساموراي الياباني من إحراز الهدف الثاني عبر ماو هوسويا بالدقيقة الـ76.

وتُقام مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاثنين المقبل، حيث يواجه المنتخب الياباني نظيره السعودي، ويلعب منتخب طاجيكستان مع المنتخب الأبيض.

وتُقام حاليًّا مباراة السعودية ضد طاجيكستان ضمن لقاءات المجموعة الرابعة.