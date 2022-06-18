نجح المنتخب الياباني في حصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، بعد الفوز على منتخب أستراليا في مباراة تحديد المركز الثالث اليوم السبت.

ملخص مباراة أستراليا واليابان:

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق المنتخب الياباني بهدفين دون رد أحرزهما كل من “كين ساتو وتروين لاعب منتخب أستراليا بالخطأ في مرماه” في الدقيقتين الـ7 والـ40.

وعند حلول الدقيقة 63 سجل شوتا فوجيو الهدف الثالث للمنتخب الياباني.

موعد نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا:

يذكر أن المنتخب السعودي، سيواجه نظيره الأوزبكي غدًا في نهائي البطولة حيث ينطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

وكان منتخب اليابان خسر من المنتخب الأوزبكي في دور نصف النهائي، بينما خسر منتخب أستراليا من المنتخب السعودي.