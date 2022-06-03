قال مقدم فقرة تقويم على قناة العربية، الدكتور خالد صالح الزعاق، إن موسم مربعانية القيظ قد بدأ اليوم الجمعة، لينتهي بذلك موسم الأمطار الطبيعية على البلدان العربية باستثناء بعض الدول منها المملكة.

#صباح_الخيرᅠ

قالت: بلغتُ الأربعين فهل ترى

أني كبرْتُ على الجمال فزالا !؟

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قلتُ: الذي سوّاك أبدع صانع

زادَتْك تلك الأربعون جمالا

pic.twitter.com/4RrLETbGMC — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) June 3, 2022

طقس مربعانية القيظ

وأكمل: “اليوم الجمعة أول موسم مربعانية القيظ، فمع بداياتها ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على جل البلدان العربية ما عدا سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية، فتبدأ عندهم أمطار الخريف، وخلالها نعيش النهر الأطول والليالي الأقصر في السنة وفي نهايتها تبدأ الأجواء المملة رطوبة على السواحل وحرارة الهجير على الداخل”.

وأشار إلى أنه من أساسيات علم الحساب عند العرب لغة الأرقام، فالأسبوع من السبعة: السبت، والأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاءـ والخميس، ثم يجتمعون بعد عناء أيام الأسبوع بيوم الجمعة.

ومن مواسم الرياح عند العرب رياح الخماسين ومدتها خمسون يومًا، ومن مواسم الفصول المربعانية ومدتها أربعون يومًا.

توقعات الأرصاد اليوم

وأشار تقرير المركز اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.