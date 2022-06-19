تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأعلنت الإدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، طرح المزاد الذي سيستمر حتى الأحد 22 يونيو، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

خطوات الدخول للمزاد

وحدّدت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى منصة أبشر

2- اختيار “خدماتي”

3- بعدها اختيار المرور

4- بعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.