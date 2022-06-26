تنطلق اليوم الأحد، 27 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 26 يونيو 2022م الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضورياً لجميع المراحل الدراسية.

موعد إعلان النتائج

وأكدت وزارة التعليم، استكمال استعداداتها للاختبارات النهائية لهذا العام، وحثت المدارس على تنفيذ متابعة سير عملية الاختبارات.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن استخراج النتائج وكشوف الدرجات سيكون قبل نهاية يوم الخميس الأول من ذي الحجة.

نصائح مهمة للطلاب

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، إرشادات مهمة للطلاب والطالبات، قبل انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث.

ونصحت إدارة تعليم الرياض الطلاب والطالبات بما يلي:

1- قبل الاختبار لا تحاول تعلم شيء جديد

2- تأكد من زمن ومكان الاختبار

3- استعن بالله وتوكل عليه

4- أجب عن الأسئلة السهلة أولاً

5- أقرأ كل سؤال بعناية

6- راجع إجاباتك بعد الانتهاء