قال الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني: إن اليوم الاثنين بداية موسم التويبع حيث يظهر فيه نجم الدبران ومدته 13 يومًا، وهو النجم الثاني من نجوم فصل الصيف.

موسم التوبيع

وأضاف الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “أن هذا الموسم يجف فيه الجدران ويحمد فيه أكل البقول ويستعمل فيه كل بارد رطب”، كما يوجد فيه أطول نهار وأقصر ليل ثم يبدأ الليل في الزيادة وينعدم ظل الزوال وتشتد فيه حرارة الجو ويتلون طلع النخيل”.

كما توقع أجواء من حارة إلى حارة جدًا نهاراً على معظم مناطق المملكة والخليج معتدل فجراً، فضلًا عن هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القصيم والمدينة وسواحل تبوك ومكة والباحة وعسير وجازان وأجزاء من الإمارات وعُمان.

وتوقع سقوط أمطار متفاوتة على أجزاء من المرتفعات والربع الخالي.

طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، استمرار الأجواء الحارة على أجزاء من شمال شرق وشرق ووسط المملكة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وتمتد إلى منطقة نجران.