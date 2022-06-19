أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، أنها ستعقد لقاءً إعلاميًا، لإعلان خطتها التشغيلية لموسم الحج.

وكثفت الجهات المختصة بـ”شؤون الحرمين” عمليات التعقيم لسلامة قاصدي البيت الحرام، حيث تم تجهيز فرق تعمل على مدار الساعة لتعقيم جميع جنبات الحرمين، والساحات الخارجية، بالإضافة إلى تكثيف جولات الروبوتات الذكية.

تطوير الخدمات

الخدمات في المسجد الحرام شهدت تطورًا كبيرًا من خلال تطويع التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام بما يحقق تطلعات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة – حفظها الله – في توفير كل ما من شأنه تسخير كامل الطاقات لخدمة رواد بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن.

توافد ضيوف الرحمن

وتوافد ضيوف الرحمن على البيت الحرام من أجل أداء فريضة الحج، فيما تسعى المملكة بكامل جهودها وطاقة مؤسساتها لتوفير سبل الراحة كافة للحجاج، من أجل تيسير أداء مناسك الحج، وتهيئ المشاعر المقدسة بأحدث التقنيات والتجهيزات، للتمكن من أداء المناسك دون مشقة أو تعب، ومن بينها أكثر من 500 ألف متر مربع ستخضع للتطوير في مشعر منى، فيما يتعلق بالخيام المطورة خلال حج هذا العام 1443.

خيام مشعر منى

وتم إعداد الخيام في مشعر منى، على اعتبار أنها وحدات سكنية متكاملة، حيث سيستفيد منها الحجاج خلال هذا العام بما تضمنته من تقنيات عالية وأنظمة تكييف متطورة، وكل ما يحقق احتياجات حجاج بيت الله الحرام سيكون متوفرًا في هذه الوحدة السكنية.