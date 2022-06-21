شهدت مصر مساء أمس الاثنين، واقعة انتحار بعدما أقدم شاب على إلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، ليسقط جثة هامدة.

وتلقى قسم شرطة قصر النيل إخطارًا من نقطة شرطة برج القاهرة بسقوط شاب من أعلى البرج، حيث تُوفي في الحال.

التحقيق العاجل

وانتقل على الفور فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الحادث ومناظرة الجثمان، حيث أمر بنقل الجثة للمشرحة.

وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة وأسباب ودوافع الشاب للسقوط، فيما أمر النائب العام بمباشرة التحقيق العاجل في الحادث.

تفاصيل الحادث

وكشف مصدر مطلع حسب موقع “مصراوي” المصري، أن الشاب الذي ألقى نفسه من أعلى برج القاهرة كان يتجول بمفرده داخل البرج ولم يكن معه أحد من أصدقائه أو أقاربه.

وأضاف المصدر، أن الشاب من مواليد عام 1996 ويبلغ من العمر 26 عاماً، لافتًا إلى أن فرد الأمن المُعين بالدور الأخير ظل يراقبه، حتى طلب منه الشاب أن يتركه يتجول في الطابق:- “سيبني هلف نص ساعة”.

وعقب ذلك نبه فرد الأمن بانتهاء وقت الزيارة، وحينها تظاهر الشاب بأنه امتثل لطلبه وسار معه ثم غافله وقفز بسرعة من أعلى البرج.

وكشفت مصادر أخرى أن الشاب يعمل محاسبًا ويقيم في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وجاء هذا الحادث بعد ساعات قليلة من وقوع جريمة ذبح طالبة جامعية على يد زميلها في مدينة المنصورة.

يذكر أن برج القاهرة يقع في منطقة الجزيرة بالعاصمة، ويبلغ ارتفاعه 187متراً، وقد شهد في عام 2019 واقعة انتحار طالب في كلية الهندسة بجامعة حلوان، بعدما ألقى بنفسه من أعلى البرج.