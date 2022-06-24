أنعش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حظوظه في حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تجاوز عقبة الاتفاق.

الاتحاد يحول تأخره لفوز للمرة الثالثة

ولعب الاتحاد ضد الاتفاق بالأمس في الدمام ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح العميد في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية.

وتُعتبر هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها العميد في تحويل تأخره إلى فوز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعد مواجهتي الاتفاق والباطن ضمن منافسات الدور الأول.

وساهم فوز العميد في الحفاظ على آماله بالتتويج باللقب هذا الموسم، حيث إنه تساوى في عدد النقاط مع الهلال برصيد 64 نقطة، وفي حالة فوزه بالجولة الأخيرة وخسارة أو تعادل الزعيم سيحصد بالبطولة.

العميد يواجه الباطن

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الباطن، مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.