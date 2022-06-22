تنتظر الجماهير مباراة الاتفاق ضد الاتحاد في ظل المنافسة القوية بين الفرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق ينتفض في الجولات الأخيرة

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الجولات الأخيرة، حيث نجح في حصد 11 نقطة آخر 7 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في محصلة أكبر مما جمعه في 12 لقاء سابقًا “10 نقاط”.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لاستعادة بريقه وتحقيق الفوز في مواجهة الغد، للحفاظ على الصدارة، أملًا في تعثر الهلال والتتويج باللقب، فيما يطمح فارس الدهناء لخطف الثلاث نقاط والهروب من الهبوط.

الاتحاد ضيفًا على فارس الدهناء

ويلعب الاتفاق ضد الاتحاد على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع فارس الدهناء في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.