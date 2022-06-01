واجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعض الانتقادات على خلفية دعوة فرقة BTS الكورية الجنوبية الشهيرة للبيت الأبيض، حيث جاء ذلك في ظروف عالمية ليست هي الأفضل، حيث يمر العالم بصراع دولي بين روسيا وأوكرانيا كما يراقب تطورات الأوضاع الصينية التايوانية وغيرها من الأحداث.

ووسط تلك الظروف، قام جو بايدن بشكر الفرقة الكورية لحملاتهم على مكافحة جرائم الكراهية ضد الآسيويين وقال لهم: الناس يهتمون كثيرًا بما تقولونه. والتقط الرئيس الأمريكي صورة مع أعضاء الفرقة في البيت الأبيض مع الرمز الشهير لهم الذي يرمز لنشر الحب والسلام.

وقالت صحيفة الديلي ميل: وسط الضغوط العالمية ومحاولة الإدارة الأمريكية للسيطرة على التضخم الأعلى منذ 40 عامًا، يقف الرئيس الأمريكي جو بايدن مع فرقة فنية كورية ليقول إنه شهر مهم للولايات المتحدة بسبب تشريف الفرقة للبيت الأبيض.

وتابعت: ألا يجب أن يعمل الرئيس على مكافحة معدل التضخم المرتفع منذ 40 عامًا والذي كان هو نفسه سببًا من أسباب ارتفاعه بدلاً من التقاط الصور؟

قضية التمييز ضد العرق الآسيوي في أمريكا

وتابع جو بايدن: هذا شهر مهم هنا في أمريكا، لقد تعرض الكثير من أصدقائنا الأمريكيين الآسيويين لتمييز حقيقي، حيث تختبئ الكراهية تحت الأعماق وتظهر في أوقات مختلفة.

وأضاف: يهتم الناس كثيرًا بما تقولونه وما تفعلوه هو أمر مفيد للجميع، إنها ليست موهبتكم العظيمة فقط، بل إنها الرسالة التي توصلونها.

وتحدثت الفرقة عن حملتها لمكافحة جرائم الكراهية ضد الآسيويين، وقضية الاندماج الآسيوي والتنوع العرقي.

ويُذكر أنه منذ ظهور جائحة كوفيد-19، تزايدت جرائم الكراهية ضد الآسيويين، ومع ذلك، عندما تم الإعلان عن زيارة الفرقة الكورية الجنوبية ملأ المشجعون الشوارع خارج البيت الأبيض وألقوا نظرة عبر الأسوار على أمل إلقاء نظرة على الفرقة.